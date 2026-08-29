حمدان بن زايد: «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» منصة رائدة للحفاظ على الإرث الثقافي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي انطلقت فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر حتى 6 سبتمبر، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، بمشاركة واسعة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والعالمية، وذلك في النسخة الثالثة والعشرين التي تُعدّ الأكبر في تاريخ المعرض من حيث المساحة وعدد المشاركين.

شملت الزيارة جولة قام بها سموه في عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، حيث اطّلع على أحدث المنتجات والتقنيات المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية، إلى جانب المبادرات والمشاريع التي تعزز مفاهيم الابتكار والاستدامة والمحافظة على البيئة والتراث الثقافي.

وقال سموه: «إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يواصل ترسيخ مكانته العالمية كمنصة رائدة للحفاظ على الإرث الثقافي، وهذا النجاح اللافت ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما جعل المعرض يحتل مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وبات نموذجاً ناجحاً يجمع بين الأصالة والحداثة والابتكار».

وأضاف سموه: «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يجسّد الدور الريادي لأبوظبي في الحفاظ على التراث والثقافة، ونحن نفخر بهذا الدور الذي يسهم في صون الموروث الوطني، الذي يُعدّ جسراً مهماً للتواصل بين الأجيال، وكذلك للتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات».

والتقى سموه عدداً من العارضين والمشاركين من داخل الدولة وخارجها، واستمع إلى شرح حول أبرز الابتكارات والمنتجات التي تعرضها الشركات والمؤسسات المشاركة، ودورها في تطوير القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والأنشطة التراثية. وأشاد سموه بالنمو المتواصل الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عاماً بعد عام، وما حققه من مكانة دولية مرموقة جعلت منه منصة عالمية تجمع الخبراء والمختصين والهواة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للتراث والصقارة والفروسية.

رافق سموه في الجولة خلال الزيارة معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الدولة، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.

يأتي المعرض بتنظيم مجموعة «أدنيك»؛ إحدى شركات «مُدن»، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث يشغل المعرض هذا العام كامل مرافق مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى، على مدى عشرة أيام متواصلة، في خطوة تعكس النمو المتسارع الذي يشهده الحدث والإقبال المتزايد من العارضين والزوار من داخل الدولة وخارجها.

ويواصل المعرض تقديم برنامج حافل بالفعاليات التراثية والثقافية والعائلية، إلى جانب العروض الحية والأنشطة التفاعلية والمزادات المتخصصة التي تستقطب المهتمين والهواة من مختلف أنحاء العالم.