9 معايير دولية تتحقق في أكاديمية ربدان





حققت أكاديمية ربدان إنجازاً مؤسسياً جديداً، بعد استيفاء منظومة الإدارة المتكاملة لديها متطلبات تسعة معايير ومواصفات دولية، عقب عمليات تدقيق وتقييم شملت جوانب رئيسية من عملياتها الأكاديمية والمهنية والمؤسسية، بما يعكس التزامها بالممارسات الدولية في مجالات الجودة والجاهزية وإدارة المخاطر وأمن المعلومات والصحة والسلامة والتحسين المستمر. ويشمل الإنجاز ثمانية معايير صادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي «آيزو»، إلى جانب المواصفة البريطانية لنظم الإدارة المتكاملة (PAS 99:2012)، لتغطي مجتمعةً مجموعة واسعة من المجالات المرتبطة بالعمل الأكاديمي والمهني والتشغيلي في الأكاديمية. وتتمثل أهمية هذا الإنجاز في تكامل هذه المعايير ضمن منظومة الإدارة المتكاملة، بما يتيح مواءمة نظم الإدارة المختلفة وربطها ضمن إطار مؤسسي متناسق، بدلاً من إدارتها بصورة منفصلة. ويسهم هذا النهج في تعزيز الاتساق بين العمليات، ورفع كفاءة إدارة الموارد والخدمات، ودعم اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر، وترسيخ ممارسات التحسين المستمر في مختلف جوانب العمل. وقال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة أكاديمية ربدان نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة تستند إلى معايير دولية معترف بها. ولا ننظر إلى استيفاء هذه المعايير باعتباره غاية بحد ذاته، بل وسيلة لضمان أن تعمل الأكاديمية وفق منظومة موثوقة ومرنة وقادرة على الاستمرار والتطور، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم والتدريب والخدمات التي نقدمها». وأضاف: «إن الجمع بين الجودة، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وأمن المعلومات، وكفاءة الخدمات التقنية، والصحة والسلامة ضمن منظومة مترابطة يعزز قدرتنا على الاستجابة للمتغيرات ومواصلة التحسين ورفع كفاءة عملياتنا. كما يدعم التزامنا بتوفير بيئة تعليمية وعملية آمنة وداعمة، وتعزيز ثقة طلبتنا وموظفينا وشركائنا، بما يسهم في تحقيق رسالتنا نحو وطن أكثر جاهزية».