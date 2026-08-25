دبي... إنجاز تحسينات مرورية في 6 مناطق مدرسية





أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من التحسينات المرورية في 6 مواقع من المناطق المدرسية خلال فصل الصيف لتخدم أكثر من 10 مدارس في إمارة دبي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والمناطق التطويرية، وتوفير تجربة تنقّل آمنة وسهلة لمرتادي المدارس، مما يعزّز ذلك من جودة حياة سكان وزوار إمارة دبي.

ونُفّذت التحسينات المرورية خلال العطلة الصيفية لتقليل التأثيرات على حركة السير اليومية، والاستفادة من انخفاض الأحجام المرورية، وبالتالي تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل التأثيرات على مستخدمي الطريق، وضمان توفير أعلى معايير السلامة في المواقع المستهدفة.

وشملت الأعمال عدة مناطق حول المدارس في إمارة دبي، حيث جرى تنفيذها في كل من: منطقة وادي الصفا 4، والبرشاء وأم الشيف، وموتر سيتي ومدينة دبي للأستوديوهات سيتي ومنطقة الصفوح.

وتضمنت الحلول المرورية المنفذة في محيط المدارس إنشاء طريق جديد يربط بين شارع القدرة وشارع حصة مروراً بمنطقة دبي موتور سيتي ومدينة دبي للاستوديوهات، لتسهيل حركة الدخول والخروج من منطقة مدرسة جيمس متروبول، ومواقف إضافية لمدرسة هورايزن الدولية في منطقة أم الشيف مما ساهم في رفع سعة المواقف بنسبة 100%. كما شملت الأعمال تنفيذ تحسينات على مداخل ومخارج شارع الخدمة المحاذي لمجمع مدارس البرشاء جنوب، وتحسينات سطحية في محيط مدرسة الشويفات بمنطقة الصفوح، ورفع كفاءة الطريق في منطقة وادي الصفا 4 بالقرب من مدرسة جيمس ونشستر وتوفير وسائل السلامة والتهدئة في المناطق المجاورة إلى المدارس، مما يسهم ذلك في تنظيم حركة مرتادي الطريق من الطاقم التدريسي وسائقي الحافلات وذوي الطلبة من قائدي المركبات، مما يضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق في شوارع الإمارة.

ودعت الهيئة سائقي الحافلات، وأولياء الأمور إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية عند توصيل أبنائهم من وإلى المدارس، واستخدام المناطق المخصصة للنزول والصعود والامتناع عن التوقّف العشوائي في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو مركبات الطوارئ، والوقوف عند إشارات ولوحات الحافلات المدرسية، وكذلك الانتباه لحركة الطلبة في محيط المدارس وخفض السرعة والالتزام باللوحات والإشارات المرورية، حيث تسهم هذه الممارسات في توفير محيط دراسي آمن وخالٍ من الحوادث.