قتلى وجرحى في انفجار ضخم بمصنع للذخيرة قرب روما

أعلنت الشرطة الإيطالية، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار ضخم داخل مصنع للذخيرة والمفرقعات قرب العاصمة روما.

وبحسب وكالة فرانس برس نقلا عن عناصر من قوات الدرك الإيطالية: فإن الإنفجار وقع في مصنع للذخيرة بلدة كوليفيرو الإيطالية الواقعة على بُعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من روما.

وهرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار للسيطرة على النيران والبحث عن مفقودين بين الأنقاض، وسط مخاوف من وقوع انهيارات إضافية داخل المنشأة.

وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسباب الانفجار.

وأشارت وكالة "أنسا" إلى أن المصنع يعود إلى مجموعة الدفاع الألمانية "كان إن دي إس" KNDS ويُنتِج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار مخصَّصة للدفاع البري والبحري.