صعود المؤشرات اليابانية بدعم قطاع الرقائق الإلكترونية

(طوكيو - رويترز)

ارتفعت المؤشرات اليابانية في تداولات الخميس بفضل قطاع الرقائق الإلكترونية، وصعد المؤشر توبكس ‌لمستوى قياسي ​جديد مع مكاسب شركات الرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، وساهمت التوقعات القوية لأرباح الشركات المحلية أيضاً في تحسين معنويات المستثمرين. وارتفع المؤشر نيكاي 1.16% إلى 68308.59 نقاط، وتقدم ⁠توبكس الأوسع نطاقاً 0.86% ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 4176.04 نقطة مواصلاً مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي. وختم المؤشران ستاندرد اند بورز 500 ‌وناسداك التعاملات على ارتفاع الأربعاء، مدعومين بالنتائج الفصلية الإيجابية لشركة كورويف وغيرها العاملة في مجال البنية ‌التحتية للذكاء الاصطناعي. في حين عززت بيانات ‌التضخم المعتدلة التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على ‌أسعار الفائدة الأمريكية ‌دون تغيير في سبتمبر. وصعد المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو ​2.5%.

وقال ‌كازواكي شيمادا ​كبير المحللين لدى إيواي كوزمو ⁠للأوراق المالية: «عندما يرتفع المؤشر فيلادلفيا تتبعه الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وتعد شركة أدفانتست مثالاً على ​ذلك اليوم». وزاد ⁠سهم أدفانتست ⁠المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.02%، وصعد سهم إيبيدن الموردة لشركة إنفيديا 5.27%. وقفز سهم توبان ⁠هولدنجز 10.78% ليصبح الأفضل أداءً من حيث النسبة المئوية على نيكاي، بعد أن أعلنت شركة الطباعة والتغليف أن صافي أرباحها في الربع الأول زاد بأكثر من المثلين مقارنة بالعام السابق. وارتفعت أسهم ‌البنوك، بصعود سهمي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية ​بنحو 3% لكل منهما. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64% وانخفض 32% ولم يطرأ تغير ​يذكر على 3%.