صعود الأسهم الأوروبية مع ​انخفاض أسعار النفط

(رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس مع ​انخفاض أسعار النفط وتحول التركيز نحو المخاوف ‌إزاء الطلب، ​في ظل استمرار تعثر جهود التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والاضطرابات في مضيق هرمز. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 660.49 نقطة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش. وتراجع المؤشر ⁠عن مستويات قياسية سجلها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.3% حتى بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل ‌غير متوقع في يونيو، ما قدم بعض الطمأنينة بشأن توقعات النمو المحلي. وجاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة بشكل ‌عام مع التوقعات، ما خفف من مخاوف تجدد ‌ضغوط الأسعار واحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ‌مرة أخرى.

ومع ذلك، ظلت المعنويات في أوروبا متواضعة مع عدم ​إحراز تقدم يذكر في ‌المحادثات بشأن ​مضيق هرمز والتوصل لاتفاق بين ⁠الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسعار النفط الخميس بعد أن خفض محللون توقعاتهم للطلب العالمي هذا العام، مشيرين إلى ​التداعيات ⁠الأوسع نطاقاً ⁠للحرب في الشرق الأوسط.

ولم يشهد قطاع الطاقة الأوروبي تغييراً يذكر.

وارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه 0.6% مع ⁠تحسن التوقعات بشأن تكاليف الوقود مع انخفاض أسعار النفط.

وتصدر قطاع البنوك المكاسب مرتفعاً 0.9%. ويقترب موسم إعلان النتائج في أوروبا من اختتامه، إذ لم يتبق سوى عدد قليل من الشركات التي لم ‌تعلن عن نتائجها حتى الآن.

وربح سهم ميرسك الدنماركية للشحن 8.3% ​بعد أن فاقت المجموعة توقعات الأرباح ورفعت تقديراتها بشأن أرباح العام بأكمله للمرة الثانية هذا العام مع ارتفاع أسعار الشحن بسبب الصراع في الشرق الأوسط والطلب ​القوي.