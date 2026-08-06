سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة في جرمانا





أعلنت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية اليوم الخميس، تسجيل 7 إصابات جراء الانفجار الذي وقع في مدينة جرمانا بريف دمشق، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي وفق الأصول المعتمدة.

وأوضحت المديرية ، أن وزارة الصحة تتابع عن كثب مستجدات الوضع الصحي الناجم عن الانفجار، حيث تم رفع حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، واستنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الاستجابة السريعة ونقل المصابين فوراً إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

وأكدت المديرية أن الوزارة تتابع الوضع الصحي للمصابين، وتواصل تقديم الدعم الطبي المطلوب من خلال كوادرها الصحية والإسعافية، ومتابعة تداعيات الحادث لحظة بلحظة.