الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع بدعم من تراجع الدولار

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4285.69 دولار للأوقية، بحلول الساعة 00:35 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 18 يونيو الماضي، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4345.50 دولار.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، فيما تعرض الدولار لضغوط، ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 62.34 دولار للأوقية، والبلاتين 0.8% إلى 1750.15 دولار، والبلاديوم 1% إلى 1377 دولارا.