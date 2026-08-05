طعن 4 أشخاص في وسط لندن وتوقيف مشتبه بها

أعلنت شرطة لندن في بيان أنها أوقفت الأربعاء امرأة للاشتباه في أنها طعنت أربعة رجال في وسط لندن، قرب حيّ كوفنت غاردن السياحي.

وأوضح البيان أن الشرطة هرعت قرابة الساعة 12,30 (11,30 ت غ) إلى هذا الحي الذي يضم عدداً كبيرا من المسارح، فوجدت أربعة رجال مصابين تبلغ أعمارهم 34 و39 و42 و52 عاما. كذلك عثرت في الموقع على مقصّ.

وأفاد متحدث باسم هيئة الإسعاف في لندن بأن فرق الطوارئ تولّت الاعتناء بالمصابين، لكنه لم يوضح مدى خطورة إصاباتهم.

وأضافت الشرطة "مع أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، نعتقد أن الحادث مرتبط بمشكلات نفسية".

وأوقِفت المرأة البالغة 47 عاما، ووضِعت في الحجز للاشتباه بحيازتها سلاحا.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام عدة، من بينها محطة "سكاي نيوز" التلفزيونية، مروحية إسعاف حطّت في ميدان ترافالغار، إضافة إلى شارع يضمّ متاجر ومقاهيَ.

ولا تزال الشرطة منتشرة في الموقع، فيما يستمر فرض طوق أمني في المناطق المحيطة بكوفنت غاردن، بحسب ما أفادت الشرطة.