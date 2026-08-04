رئيس الدولة يستقبل فريق عمل جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فريق عمل جناح دولة الإمارات المشارك في "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان.

وتبادل سموه مع الوفد - خلال اللقاء - الأحاديث الودية حول تجاربهم وأهمية الخبرات التي اكتسبوها من خلال المشاركة في هذا المعرض الدولي .. مشيداً سموه بجهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح مشاركة دولة الإمارات في المعرض الدولي مثمناً دورهم في تعريف شعوب العالم بقصة نجاح دولة الإمارات الملهمة وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة التي تدعم توجهاتها نحو المستقبل.

كما هنأهم سموه بفوز جناح دولة الإمارات بالجائزة الذهبية ضمن جوائز "آي إف للتصميم 2026 " لفئة "العمارة الداخلية - المعارض المؤقتة " متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز.

من جانبه عبر الوفد عن اعتزازه بالمشاركة ضمن جناح الدولة في هذا المعرض الذي أتاح فرصة مهمة للتعريف بقيم دولة الإمارات وتراثها العريق وطموحاتها إلى تعزيز مكانتها مركزاً رئيساً للإبداع والابتكار وصناعة المستقبل.

وجسد تصميم جناح دولة الإمارات بإشراف سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، مفهوم التقدم بوصفه رحلة إنسانية متواصلة تربط بين الإرث الثقافي والمعرفة من جهة، والاستكشاف العلمي والطموحات المستقبلية من جهة أخرى، واستُلهم التصميم تحت شعار "من الأرض إلى الأثير" من النخلة بما تمثله من رمزية تاريخية وتراثية مقدماً تصوراً جديداً لبيوت "العريش" المبنية من سعف النخيل، بأسلوب مبتكر يجمع بين عمق ارتباط الإمارات بثقافتها العريقة، وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل والمستمد من العمارة التقليدية الإماراتية.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والضيوف.