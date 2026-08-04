بعد التلويح بـ«الضربة الكبرى».. تفاهم مؤقت لخروج السفن من هرمز عبر المسار العماني

تبحث إيران وسلطنة عمان خطة مؤقتة لتسهيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، تسمح للسفن الراغبة في مغادرة الخليج بالعبور عبر المسار الواقع في الجانب العماني، بعد إخطار طهران، في أول تنازل إيراني عن التحكم الكامل بمضيق هرمز إثر تهديدات الولايات المتحدة بشن ضربة كبرى على إيران.

وبموجب التصور المطروح، الذي نقلته رويترز عن مسؤول إيراني، ستتولى عمان تنظيم عبور السفن الخارجة من المضيق، فيما ستواصل السفن القادمة من بحر عمان باتجاه الخليج استخدام المسار الواقع في الجانب الإيراني.

وتأتي المناقشات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجمات وصفها بأنها «ضخمة» ضد إيران، ومنح المساعي الدبلوماسية فرصة جديدة، مع تحذيره طهران من أن الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق قد تكون الأخيرة قبل استئناف العمليات العسكرية.

ويمثل التصور الجديد تراجعاً جزئياً عن الموقف الإيراني السابق، الذي طالب بوضع مسار السفن القادمة وجزء من مسار السفن المغادرة تحت السيطرة الإيرانية المباشرة. وكانت طهران قد رفضت مقترحاً عُمانياً مدعوماً من دول الخليج لتقاسم إدارة المضيق على أساس متوازن، وتمسكت بدور أوسع في تنظيم حركة السفن.