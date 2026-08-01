إسبانيا: ارتفاع القتلى في سبتة إلى 67 شخصاً

قالت الحكومة الإسبانية إن عدد القتلي في أزمة جيب سبتة الإسباني الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 قتيلا.

ووصل المهاجرون إلى إسبانيا عبر البرّ أو البحر. وقضى 67 شخصاً أغلبيتهم غرقا، بحسب السلطات المحلية في سبتة.

وشدّدت إيطاليا وفرنسا السبت التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت تدفّق حوالى 60 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي.

ومنذ الخميس، دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن، بتأييد من فنلندا والدنمارك. غير أن إسبانيا رأت من جهتها أن هذا المقترح ينطوي على "ديماغوجية".