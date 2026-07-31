دانوب العقارية تعلن تسليم 11 مشروعاً في دبي خلال الأشهر الـ12 المقبلة

تستعد دانوب العقارية لتسليم 11 مشروعاً خلال عام واحد ، في واحدة من أكبر محطات التسليم في مسيرة الشركة، بما يعزز التزامها بتسليم المشاريع في موعدها المحدد، وغالباً قبل الموعد المقرر، في سوق العقارات المزدهر في دبي.

وتشمل المشاريع المقرر تسليمها إليتز 1 و3 من دانوب في قرية جميرا الدائرية، وسبورتز من دانوب في مدينة دبي الرياضية، وفيوز 1 و2 من دانوب في أبراج بحيرات جميرا، وأوشنز 1 و2 و3 من دانوب في مدينة دبي الملاحية، وفاشونز من دانوب في مثلث قرية جميرا، وأواسيز 1 و2 من دانوب في واحة دبي للسيليكون.

وقال رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، تعليقاً على هذا الإنجاز: "نفخر بتسليم 11 مشروعاً خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بما يعكس التزامنا بتقديم مشاريع عالية الجودة وتسليمها في الوقت المحدد، رغم حالة عدم اليقين الإقليمية الأخيرة. وتمثل عمليات التسليم هذه الثقة التي وضعتها آلاف العائلات في شركتي وفي مدينة دبي الاستثنائية."

وعلى الرغم من التطورات الجيوسياسية الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي أدت إلى تضاعف تكاليف مواد البناء، واصلت دانوب العقارية التزامها بتسليم كل مشروع وفقاً لما وعدت به، بدعم من دانوب لمواد البناء. وأضاف ساجان: "تحملنا الزيادة في تكلفة شراء مواد البناء لأن الوفاء بوعدنا لعملائنا كان دائماً في مقدمة أولوياتنا. إن التسليم في الوقت المحدد جزء من هويتنا، ونتطلع إلى الترحيب بآلاف الملاك الجدد ضمن عائلة دانوب خلال الأشهر المقبلة."

ومع وجود مجموعة قوية من المشاريع المقرر تسليمها، تواصل دانوب العقارية الإسهام في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم، بدعم من القيادة ذات الرؤية المستقبلية، والنمو الاقتصادي المستدام، والبنية التحتية عالمية المستوى، وبيئة الأعمال الجاذبة.

كما توفر دبي عوائد إيجارية جاذبة مقارنة بالعديد من المدن العالمية، في حين تتيح الاستثمارات العقارية المؤهلة إمكانية الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يوفر إقامة طويلة الأمد وفرصاً محسنة لنمط الحياة.

تُعد دانوب العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة دانوب التي تأسست عام 1993 على يد رضوان ساجان، واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعرف الشركة بريادتها في تقديم خطة السداد بنسبة 1% شهرياً، والتي ساهمت في جعل تملك المنازل أكثر سهولة ومرونة أمام شريحة واسعة من المشترين

وتتخصص دانوب العقارية في تطوير مساكن مفروشة بالكامل، مدعومةً بأكثر من 40 مرفقاً متنوعاً لنمط الحياة، وقد رسخت الشركة مكانتها في السوق العقاري من خلال سجل قوي في تقديم مشاريع عالية الجودة والالتزام بمواعيد التسليم

وتواصل الشركة توسيع محفظتها من المشاريع السكنية المبتكرة، بما يتماشى مع النمو المستمر الذي تشهده دبي والطلب المتزايد على العقارات عالية الجودة في الإمارة