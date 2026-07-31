"جوجل" توسع أدوات التحقق من أعمار المستخدمين عالميا لحماية الأطفال

أعلنت شركة "جوجل" توسيع نطاق تقنية التحقق من الفئة العمرية لتشمل مطوري تطبيقات أندرويد حول العالم، في إطار تعزيز حماية الأطفال والمراهقين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانا، بالتزامن مع تشديد عدد من الدول قوانين حماية القاصرين على الإنترنت.

وأوضحت الشركة أن واجهة Play Signal API، المتاحة حاليا في البرازيل، ستصل إلى أستراليا وكندا بحلول منتصف أغسطس، على أن تُطرح عالميا في جميع الأسواق بنهاية عام 2026.

وأكدت جوجل أن النظام الجديد لا يتيح للتطبيقات الوصول إلى بيانات شخصية حساسة، مثل تاريخ الميلاد، وإنما يشارك الفئة العمرية فقط عند الحاجة، بما يساعد المطورين على تقديم محتوى وتجربة استخدام مناسبة للعمر.

وأضافت أن إدارة معلومات الفئة العمرية ستكون عبر تطبيق Family Link، دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات لكل تطبيق على حدة، مع استمرار توفير أدوات الرقابة الأبوية، مثل تحديد مدة استخدام الأجهزة، والموافقة على تنزيل التطبيقات، وتفعيل فلاتر المحتوى.