المستشفى الأمريكي دبي يحقق إنجازاً تاريخياً جديداً بحصوله على الاعتماد المؤسسي

المعهد الوطني للتخصصات الصحية يمنح المستشفى الاعتماد المؤسسي تقديراً لجهوده في تطوير التعليم الطبي بدولة الإمارات

حقق المستشفى الأمريكي دبي إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرته الحافلة في مجال التعليم الطبي، بعد حصوله على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية.

وقام الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، بتسليم شهادة الاعتماد المؤسسي إلى المستشفى الأمريكي دبي، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يعكس التزام المستشفى بمعايير المعهد الوطني للتخصصات الصحية.

وأعرب عن سعادته برؤية مستشفى خاص يشارك بفاعلية في تطوير القوى العاملة الصحية، مؤكداً أن المستشفيات الأكاديمية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال التكامل بين الرعاية السريرية والتعليم والبحث العلمي والتحسين المستمر للجودة.

ويُعد المعهد الوطني للتخصصات الصحية جهة وطنية رائدة تتولى قيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة في القطاع الصحي، والإشراف على معايير التدريب التخصصي والاعتماد المؤسسي والبرامجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد هذا الاعتماد، الذي أُعلن عنه في 6 يوليو 2026، التزام المستشفى الأمريكي دبي بمواصلة الارتقاء بمعايير الممارسة الطبية وتعزيز التميز المهني، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت رودينا حداد، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: "نفخر بالحصول على الاعتماد المؤسسي، الذي يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا بمجال التعليم الطبي. ويعكس هذا الاعتماد التزامنا بتوفير بيئة تعليمية تجمع بين التدريب الأكاديمي والممارسة السريرية، وتسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء القادرين على تقديم رعاية عالية الجودة ودعم تطور القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة".

وأضافت حداد: "نؤمن بأن التعليم الطبي جزء أساسي من تطوير الرعاية الصحية وتحسين نتائجها، ولذلك سنواصل الارتقاء ببرامجنا التدريبية وتوفير فرص تعلم تواكب تطورات الممارسة الطبية. ونعرب عن خالص تقديرنا للمعهد الوطني للتخصصات الصحية على منحنا هذا الاعتماد، ونهنئ جميع من أسهموا بجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز المؤسسي".

ويشكّل دعم التعليم الطبي وإعداد قيادات المستقبل في قطاع الرعاية الصحية إحدى القيم الأساسية التي يرتكز عليها المستشفى، وهو ما يجسده المعهد الأكاديمي للمستشفى الأمريكي دبي (AHAI)، ذراعه التعليمية التي تأسست عام 2022، والذي يوفر لطلبة الطب تدريباً سريرياً عالي الجودة، ويتيح لهم الاطلاع المباشر على أحدث العلاجات والإجراءات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

ويأتي الاعتماد المؤسسي تقديراً لالتزام قيادة المستشفى الأمريكي دبي وأعضاء الهيئة التعليمية وفريق المعهد الأكاديمي، وجهودهم المشتركة للارتقاء بمعايير التعليم الطبي ورعاية المرضى. ويواصل المستشفى الأمريكي دبي التزامه بالابتكار والتطوير المستمر، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تؤهل أطباء المستقبل لتقديم رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة.

تأسّس المستشفى الأمريكي دبي عام 1966، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية.

المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية المرموقة. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية مبتكرة لخدمة الناس.

ويواصل المستشفى رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين الكفاءة الطبية ورفع مستوى نتائج الخدمات الطبية.