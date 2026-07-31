فنزويلا تبدأ هدم المباني المتضررة من زلزالي يونيو

بدأت السلطات الفنزويلية الخميس هدم مبان في ولاية لا غوايرا، وهي المنطقة الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي، وفق ما رصدت وكالة فرانس برس.

وأودى الزلزالان اللذان ضربا البلاد في 24 يونيو بأكثر من 5500 شخص وتسببا في انهيار 190 مبنى وفقا للأرقام الرسمية، فيما لحقت أضرار ب856 مبنى آخر.

وطوّق جنود المنطقة قبل استخدام الديناميت لتفجير المبنى المتهدم الأول، وهو برج سكني مكوّن من 12 طابقا كان قد انهار جزئيا وأصبح مائلا باتجاه الشارع. وتسبب الزلزالان في إصابة قرابة 17 ألف شخص. ولم تعلن الحكومة عدد المفقودين، إلا أن الخبراء يقدّرون أن عددهم يصل إلى 10 آلاف.

وكان وزير النقل فرنسيسكو غارسيس قال في مؤتمر صحافي قبل يومين "لن يُهدم أي مبنى طالما أن هناك ضحايا لم يُعثر عليهم بعد أو أشخاصا لم تُنتشل جثامينهم".

وتواصل فرق الإنقاذ وأفراد العائلات البحث بين الأنقاض في لا غوايرا عن الضحايا.