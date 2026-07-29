طهران تتعنت في ابتزاز الاقتصاد العالمي برفض المقترح العماني بشأن هرمز

رفضت إيران مقترحاً تقدمت به سلطنة عُمان بشأن ترتيبات إدارة مضيق هرمز، متمسكة بتصور يمنحها السيطرة على كامل الطريق الداخلي عبر المضيق، إضافة إلى جزء من الطريق الخارجي، في موقف يتجاهل مصالح دول المنطقة واعتباراتها الأمنية.

ويعكس الرفض الإيراني إصرار طهران على إبقاء أحد أهم الممرات الحيوية للاقتصاد العالمي خاضعاً لنفوذها المباشر، بدلاً من التوصل إلى ترتيبات مشتركة تضمن أمن الملاحة وحرية العبور وتحول دون استخدام المضيق أداة للضغط والابتزاز الاقتصادي.

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن إيران وعُمان وحدهما تملكان الحق في تحديد ترتيبات مضيق هرمز، استناداً إلى حصة كل منهما، مؤكداً رفض طهران منح أي دور لدول أخرى في هذه الترتيبات.

وبحسب التصور الذي قدمته إيران، تصر طهران على أن يكون كامل المسار الداخلي للملاحة عبر المضيق تحت سيطرتها، إلى جانب جزء من المسار الخارجي.

ويكشف الموقف الإيراني عن تمسك طهران برؤية أحادية لإدارة المضيق، تتجاوز المصالح المشتركة للدول المطلة والمتضررة من أي اضطراب في الملاحة، وتضع أمن المنطقة والاقتصاد العالمي أمام مخاطر استمرار التصعيد وعدم التوصل إلى صيغة متوازنة لإدارة الممر.