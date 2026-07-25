«نوفو نورديسك» تعلن عن تغييرات قيادية في منطقة الخليج

أعلنت شركة نوفو نورديسك تعيين فينكات كاليان مديراً عاماً لشركة نوفو نورديسك الخليج، في خطوة تعكس ثقة الشركة المتواصلة بمنظومة الرعاية الصحية المتطورة في منطقة الخليج، والدور المتنامي لدولة الإمارات كمركز استراتيجي للبحوث الطبية والابتكار والنمو القائم على الشراكات.

وسيتولى كاليان، في منصبه الجديد، الإشراف على عمليات نوفو نورديسك في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان واليمن، مع التركيز على تعزيز الشراكات في قطاع الرعاية الصحية، ودفع عجلة الابتكار، وتحسين النتائج الصحية للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة.

وتعقيباً على التعيين قال كاليان: تتمتع أسواق الخليج بإمكانات كبيرة، وهي في موقع متميز لقيادة المرحلة المقبلة من التحول في قطاع الرعاية الصحية. وأتطلع إلى البناء على الأسس الراسخة التي أرستها نوفو نورديسك في المنطقة، والعمل عن كثب مع جميع شركائنا في منظومة الرعاية الصحية لتحسين النتائج الصحية للمرضى.

ومع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج، أصبحت أسواق المنطقة جزءاً محورياً من استراتيجية النمو العالمية لشركة نوفو نورديسك، التي تجدد التزامها بتوسيع أثرها الإقليمي، وتعزيز أنظمة رعاية صحية مستدامة وسهلة الوصول، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى في مختلف أنحاء المنطقة.