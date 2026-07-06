الشرع يرحّب بدور فرنسا "البناء" في سوريا





رحّب الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين بدور فرنسا "البناء" في سوريا، معتبرا خلال مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية أن باريس من "أصدقاء الشعب السوري" منذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الشرع الذي يستقبل في دمشق نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون إن "فرنسا كانت تعتبر من اصدقاء الشعب السوري في ظل الثورة السورية، وكانت داعمة لمسار الثورة السورية، لنيل الشعب حريته وكرامته من استبداد النظام السابق"، موضحا أنه "كان هناك دور بناء" لفرنسا منذ سقوط حكم بشار الأسد.

ورأى الرئيس السوري أن زيارة ماكرون، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع السلطة في دمشق أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الأسد، "تُشكِّل تطورا مهما في العلاقة بين البلدين"، مشيرا إلى أن لدى بلده احتياجات ضخمة لأن "فيها هدما كبيرا جدا خلال فترة الحرب التي استمرت 14 عاما".

واضاف أن ثمة "قطاعات كثيرة تحتاج فيها سوريا الى أن تشترك مع كثير من الشركات المتقدمة"، مشددا على أن بلده يشكّل "فرصة استثمارية ضخمة جدا من خلال إعادة اعمار البنى التحتية التي هُدمت".

وتوقّع أن تشارك في فرنسا في إعادة إعمار البنى التحتية في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، لافتا إلى أن سوريا "تُجري الآن عقدا كبير لثماني طائرات إيرباص" ستطلبها من شركة صناعات الطيران الأوروبية.

وقال الشرع إنه شريك له "الأهداف نفسها" التي يسعى إليها الأوروبيون وفرنسا.