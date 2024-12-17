"مركز دبي التجاري العالمي" يتعاون مع "تداوي" الصحية لتعزيز خدمات وحدة الطوارئ الطبية بالمركز

وقّعت مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي التجاري العالمي، وذلك لتعزيز كفاءة وحدة الطوارئ الطبية العاملة في المركز والتي تقدم خدماتها للموظفين والمستأجرين والعارضين والزوار الذين يتوافدون إلى فعاليات المركز على مدار العام.

وتهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في مقر مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي إلى الارتقاء بعمل وحدة الطوارئ في المركز، وذلك عبر تبني أحدث وأفضل الممارسات الطبية وتطبيق أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن تدريب الطاقم الطبي التابع للمركز، وتنظيم الحملات التوعوية المشتركة.

وقال عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي: "نلتزم في مركز دبي التجاري العالمي بتوفير بيئة آمنة وصحية لكل من الموظفين والمستأجرين والعارضين والزوار والذين بلغ عددهم العام الماضي 2.47 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم. وتعزز شراكتنا مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ والاستجابة السريعة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع مرافق المركز".

من جانبه، قال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: "نعتز بتعاوننا مع مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعد أحد أكبر مراكز المؤتمرات والفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، وستقدم مجموعة تداوي الصحية من خلال مذكرة التفاهم مع المركز خدمات نوعية للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية في وقت قياسي".

وأضاف مروان إبراهيم حاجي: "ستكون وحدة الطوارئ الطبية في مركز دبي التجاري العالمي على تواصل دائم مع مستشفى تداوي، لضمان نقل الحالات الصعبة لمقر مستشفى تداوي في دبي، ليتولى فريق المستشفى تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة".

بدورها، قالت فاطمة قاسم العميري مديرة العلاقات الحكومية في مجموعة تداوي: "إن توفير خدمات الرعاية الصحية الطارئة وتنظيم الحملات الصحية التوعوية داخل مقار العمل لدى الجهات الحكومية والخاصة يساهم في رفع الوعي الصحي لدى الموظفين، والتقليل من التعرّض للأمراض، ويزيد القدرة على تدارك خطورتها، ما يعزز من كفاءة أداء الموظفين ويرفع مستوى سعادتهم".

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي.

وبناءً على هذا الإرث، يُعتبر مركز دبي للمعارض، الموقع الرئيسي الثاني لمركز دبي التجاري العالمي، وجهة رئيسية للفعاليات المحلية والعالمية الضخمة. وانسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، فإن التوسعة التي أعلن عنها مركز دبي للمعارض مؤخراً بقيمة 10 مليارات درهم تُعد جزءاً أساسياً ضمن رؤية مدينة إكسبو دبي لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً للمعارض والفعاليات. بالإضافة إلى ذلك، تُعد "قرية إكسبو" التي طورها مركز دبي التجاري العالمي قبيل استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، مجتمعاً سكنياً حيوياً ومزدهراً يضم 2,273 وحدة سكنية موزعة على أربع مجمعات سكنية ضمن منظومة مدينة إكسبو دبي.