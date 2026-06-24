«لكسيس نكسيس» تطلق حلول ذكاء اصطناعي قانوني في المنطقة

أعلنت شركة «لكسيس نكسيس»، المتخصصة في حلول الذكاء القانوني والذكاء الاصطناعي، عن توسيع استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر إطلاق حلول ذكاء اصطناعي قانوني موثوقة، تعتمد على منصة Lexis+ with Protégé، وذلك ضمن استثمار إقليمي بملايين الدولارات، يشمل التكنولوجيا وتوطين المحتوى وتطوير المنتجات، وتعزيز الحضور التشغيلي طويل الأمد في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن المنصة تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمحتوى القانوني الإقليمي الموثوق، بما يتيح للمتخصصين القانونيين إنجاز أعمالهم اليومية بكفاءة أكبر مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والامتثال المهني.

وقال إريك بونيه-مايس، المدير الإقليمي المسؤول عن «لكسيس نكسيس» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الشرق الأوسط يمنح القطاع القانوني فرصة مهمة، للاستفادة من الابتكار مع الحفاظ على معايير الثقة والمسؤولية المهنية، مؤكداً التزام الشركة بتزويد المتخصصين القانونيين بحلول ذكاء اصطناعي آمنة وشفافة تستند إلى محتوى قانوني إقليمي موثوق.

وأضاف أن هذه الحلول ستسهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل، في ظل تزايد التعقيدات القانونية والتنظيمية في المنطقة.

من جانبها، قالت لارا سالم، رئيسة استراتيجية المحتوى في «لكسيس نكسيس» الشرق الأوسط، إن مستقبل الذكاء الاصطناعي القانوني في المنطقة يعتمد على الثقة، مشيرة إلى أن الشركة تجمع بين المحتوى القانوني الإقليمي والخبرة القانونية المتخصصة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتمكين المتخصصين القانونيين من استخدام هذه التقنيات بثقة ومسؤولية.

وتُصنَّف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الرائدة عالميا في الجاهزية للذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن «لكسيس نكسيس» استثمرت لأكثر من عقد في بناء وتنظيم المحتوى القانوني عبر أبرز الأنظمة القضائية في المنطقة، بما يشمل الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، لتوفير قاعدة معرفية متينة، تدعم الجيل الجديد من الحلول القانونية الذكية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتسارع فيه جهود التحول الرقمي في المنطقة، حيث تواصل الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في تبني الذكاء الاصطناعي، فيما تمضي السعودية في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 عبر استثمارات كبيرة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة المتخصصين في قطاعي القانون والأعمال إلى الانضمام إلى برنامج «AI Insider»، الذي يتيح الوصول المبكر إلى الرؤى والمستجدات المتعلقة بمنصة Lexis+ with Protégé قبل إطلاقها الرسمي في أسواق الشرق الأوسط.