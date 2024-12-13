هيئات فيدرالية تشن هجوماً مضاداً على إيلون ماسك

لا يزال إيلون ماسك ربما الشخصية الأكثر أهمية في دائرة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع لجنة لخفض الإنفاق الحكومي التي يرأسها هو وفيفيك راماسوامي حيث وعدا بتخفيضات ضخمة.

وأصبحت الهيئات التنظيمية الفيدرالية أهدافًا رئيسية لماسك وحلفائه. لكن هذه الهيئات لم تقف صامتة، وكثفت تدقيقها في مصالح ملياردير التكنولوجيا، مما يثير تساؤلات حول الصراعات القادمة بين الهيئات الفيدرالية وإيلون ماسك.

نشر ماسك على منصة إكس الخميس، تدوينة قال فيها إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست سوى مؤسسة أخرى تقوم بعمل سياسي قذر"، وانضم بذلك إلى موجة من الهجمات اليمينية على الوكالة الفيدرالية. كان الدافع وراء الغضب هو حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قدرة ناسداك على إلزام التنوع في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة.

كتب راماسوامي على موقع إكس عن اللجنة: "عندما تتعرض وكالة مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات للحرج بشكل متكرر وكامل في المحكمة الفيدرالية لانتهاك القانون، فإنها تفقد شرعيتها كهيئة لإنفاذ القانون".

يأتي ذلك بعد أن استهدف ماسك مصلحة الضرائب الأمريكية الشهر الماضي، عندما استطلع آراء متابعيه على منصة إكس حول ما يجب فعله بميزانية مصلحة الضرائب. وكانت الاستجابة الساحقة: "إلغاءها".

لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات تجدد التدقيق على ماسك. فقد كشف على إكس أن الهيئة التنظيمية قدمت له عرضًا لتسوية تحقيق في اتهامات. وزعمت رسالة من محامي ماسك، أن الوكالة أعطتهم 48 ساعة لقبول العقوبة أو مواجهتها، كجزء من "حملة ذات دوافع غير لائقة". وكشفت الرسالة أيضًا أن اللجنة أعادت فتح تحقيق هذا الأسبوع في شركة نيورالينك، وهي شركة ناشئة لزراعة الدماغ يملكها ماسك.

وذكرت شبكة سي إن بي سي، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن الوكالة أعطت ماسك أكثر من 48 ساعة للرد.

ويواجه ماسك أيضًا موعدًا نهائيًا قانونيًا لتبرعاته الخيرية. وتشير تقارير صحيفة التايمز إلى أن مؤسسة ماسك الخيرية كانت أقل بمقدار 421 مليون دولار من المبلغ المطلوب قانونًا التبرع به في عام 2023. ولديه حتى نهاية العام لسداد المبلغ - أو مواجهة عقوبة مالية كبيرة. (فشلت منظمة ماسك مرارًا وتكرارًا في تلبية قانون يتطلب من المؤسسات الخاصة صرف 5 في المائة من أصولها كل عام في أعمال خيرية).

ومع ذلك، يتمتع ماسك بدعم ترامب ضد منتقديه، على الأقل في الوقت الحالي. في مقابلة مع مجلة تايم، قال الرئيس المنتخب عن صديقه الأول الذي أعلن نفسه، "أعتقد أن إيلون ماسك يضع مصالح البلاد قبل مصالح شركاته".