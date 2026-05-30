100 ‎كيلومتر بعيداً عن الأضواء.. رحلة استكشاف النجوم في الإمارات

نظمت مجموعة من المتطوعين في "مجموعة دبي للفلك" رحلات ليلية إلى صحراء القوع، التي تُعد إحدى أكثر البقع ظلمة في دولة الإمارات، بهدف مساعدة الأفراد على مراقبة النجوم ومجرة درب التبانة.
وأوضح شيراز أوان، المدير العام للمجموعة الفلكية، خلال رحلة إرشادية في أواخر مايو، أن هذه الأنشطة تهدف إلى إعادة ربط الأفراد برؤية السماء والنجوم التي كانت ترشد البدو قديماً عبر الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي، قبل التطور العمراني السريع الذي شهدته البلاد.
ووفقاً لدراسة علمية نُشرت عام 2016، فإن 99% من سكان الإمارات لا يمكنهم رؤية مجرة درب التبانة من منازلهم بسبب انتشار الأضواء الاصطناعية، بدءاً من إنارة الشوارع وصولاً إلى شاشات واللوحات الإعلانية (LED) المنتشرة في المباني والمرافق.
ولمعالجة هذه المشكلة، أقرت السلطات في العاصمة أبوظبي "سياسة السماء المظلمة" في عام 2024 لتنظيم استخدام الإضاءة وتقليل التلوث الضوئي في جميع أنحاء الإمارة.
وتقع صحراء القوع في معزل عن أضواء المدينة، ويمكن الوصول إليها عبر القيادة لمسافة 100 كيلومتر (62 ميلاً) جنوب شرق أبوظبي على الطريق السريع المؤدي إلى مدينة العين، ثم الاتجاه جنوباً نحو عمق الصحراء. وعلى الرغم من وجود إنارة ومنشآت على امتداد "طريق رزين"، إلا أن المنطقة التي تلي البوابة المؤدية للطريق غير الممهد تتمتع بظلام دامس.
وخلال الرحلة التي ضمت عائلات من جنسيات متعددة، وفي ظل درجات حرارة ليلية معتدلة، تمكن المشاركون من رؤية مجرة درب التبانة بالعين المجردة، ورصد بعض النيازك، واستخدام التلسكوبات لمراقبة نجوم محددة، إلى جانب التقاط صور طويلة التعريض عبر الهواتف المحمولة.
كما شهدت المنطقة الصحراوية تواجداً لعمال يخيمون في المكان، إلى جانب رصد مظاهر للحياة البرية المحلية المعتادة في تلك البيئة.
واختتم أوان حديثه للمشاركين بالإشارة إلى أن مراقبة مجرة درب التبانة والنجوم ليس نشاطاً جديداً، بل هو ممارسة تاريخية اعتمد عليها الأفراد في هذه المنطقة عبر الزمن.