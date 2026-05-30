كينيث لو "بائع الموت عبر الإنترنت" يقر بجرائمه أمام القضاء الكندي

اعترف الكندي كينيث لو المتهم ببيع منتجات قاتلة في 40 دولة لمئات الأشخاص الذين اشتروها لإنهاء حياتهم، مقراً بذنبه أمس أمام القضاء الكندي في 14 تهمة تتعلق بالمساعدة على الانتحار

وقف كينيث لو داخل قفص الاتهام بمحكمة في مدينة نيو ماركت بمقاطعة أونتاريو للرد على الاتهام بالاعتراف بالذنب. وبموجب شروط الاتفاق، سيسحب المدعون الكنديون 14 تهمة قتل موجهة إليه. ومن المقرر صدور حكم العقوبة في سبتمبر القادم.

وفي قاعة المحكمة، قام أفراد عائلات الضحايا بمسح دموعهم بينما قام المدعي العام بتفصيل اللحظات الأخيرة لنحو 100 شخص ماتوا بعد استخدام المنتجات القاتلة التي تم شراؤها من لو.

وتحقق الشرطة في كندا وحول العالم في أكثر من 100 حالة انتحار مرتبطة بالمتهم لو. وتتعلق التهم الموجهة إليه في المحكمة الكندية بـ 14 شخصا في جميع أنحاء أونتاريو تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عاما.