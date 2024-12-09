الكرملين: العالم بأسره فوجئ بما حصل في سوريا ونحن لسنا استثناء

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن العالم بأسره فوجئ بما حصل في سوريا ونحن لسنا استثناء.

ورفضت الرئاسة الروسية الاثنين تأكيد وجود الرئيس السوري بشار الأسد في روسيا، بعدما أفادت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن مصدر في الكرملين أن الرئيس السوري لجأ مع عائلته إلى موسكو بعدما أطاح به هجوم خاطف للفصائل المعارضة.

وقال المتحدث باسم الكرملين "ليس لدي ما أقوله لكم عن تنقلات الرئيس الأسد" موضحا أن "لا اجتماع (مرتقبا بين فلاديمير بوتين والأسد) على الأجندة الرسمية للرئيس" الروسي. وأضاف "العالم بأسره فوجئ بما حصل، ونحن لسنا استثناء".