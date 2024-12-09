فلاي دبي مركزاً معتمداً لتأهيل وتدريب مهندسي وفنيي صيانة الطائرات

حصلت فلاي دبي على اعتماد (CAR 147) الخاص بتأهيل وتدريب مهندسي وفنيي صيانة الطائرات من الهيئة العامة للطيران المدني ما سيمكن الناقلة من دعم أعمال التشغيل والتدريب والصيانة والهندسة الداخلية الخاصة بها.

ويعد اعتماد (CAR 147) الإطار التنظيمي الذي أعدته الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، والذي يسمح للناقلة بتقديم خدمات تدريب معتمدة لمهندسي وفنيي صيانة الطائرات، ويضمن الاعتماد أن تكون برامج التدريب مُلبية لأعلى المعايير والمتطلبات المحددة التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني، بما يتماشى مع معايير الطيران الدولية والممارسات المعتمدة الموصى بها في هذا المجال.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن منح فلاي دبي شهادة اعتماد مركز تدريب صيانة الطائرات لتقديم التدريب والاختبارات لمهندسي وفنيي صيانة الطائرات يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية التعليمية لتدريب وتأهيل الكفاءات المتخصصة في قطاع الطيران المدني. كما يعزز ذلك من قدراتنا الوطنية في هذا المجال وفق أعلى المعايير الدولية.

وتابع السويدي: "في ظل التطورات السريعة التي تشهدها صناعة الطيران، من الضروري أن تواكب المؤسسات هذه التغيرات من خلال تحديث برامجها التدريبية وتعزيز قدراتها، مما سيمكننا من تجهيز مهندسين وفنيين على درجة عالية من الكفاءة. نحن نؤمن بأن فلاي دبي ستسهم في دعم قطاع الطيران في الدولة وتوفير الكفاءات المطلوبة لضمان استدامة التميز في هذا المجال الحيوي."

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز الذي يمثل علامة فارقة أخرى في رحلة فلاي دبي. وتأكيداً على التزامنا المستمر بالاستثمار في قدراتنا الداخلية، ستساعد هذه الخطوة أيضاً في بناء أساس متين لمزيد من النمو كجزء من دورنا في دعم الرؤية الاقتصادية والطيران في دبي".

سيمكن الاعتماد لفلاي دبي من تنمية قوتها العاملة الماهرة في الصيانة والهندسة ودعم أسطولها المتنامي خلال السنوات القادمة. وكانت الناقلة قد أعلنت عن أول منشأة صيانة مخصصة لها والتي من المقرر افتتاحها في دبي الجنوب بحلول عام 2026.

وبحصولها على اعتماد (CAR 147) ستتمكن فلاي دبي من تصميم المناهج الدراسية وفقاً لاحتياجاتها التشغيلية المحددة وأنواع الطائرات وفق أعلى معايير السلامة، مما يساهم في تقليل التكاليف وتسهيل إجراءات عمليات الطائرات، ويمكّن الشركة من تنمية كوادرها لتلبية المتطلبات التشغيلية المتزايدة.

ومن جهته قال خالد الحميدان، نائب الرئيس الأول، الامتثال والسلامة والاستدامة في فلاي دبي: "أود أن أشكر فرق العمل في فلاي دبي والهيئة العامة للطيران المدني على كل عملهم الجاد في وضع الأساس لهذا الاعتماد. ينصب تركيزنا على تطوير المواهب الجديدة من خلال برامج منظمة لتأهيل وتدريب المرشحين ليصبحوا مؤهلين في مجال هندسة وصيانة الطائرات وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة وتمكينهم من دعم واستدامة خطط فلاي دبي المستقبلية".