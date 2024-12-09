تراجع جديد لأسعار المستهلك في الصين

د ب أ

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين تراجع أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% مقارنة بالشهر السابق.

كان المحللون يتوقعون تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال نوفمبر بنسبة 4ر0% بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال أكتوبر.

وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 2ر0% خلال نوفمبر، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 5ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.

كما ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 8ر2% بعد تراجعها بنسبة 9ر2% في الشهر السابق.