جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تعلن أسماء المرشحين للفوز بالأوسمة

يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، في احتفالية تنظمها حكومة دولة الإمارات يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وأعلنت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، اليوم، عن المرشحين من الجهات الاتحادية للفوز بوسام رئيس مجلس الوزراء ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

وتُمثل "جائزة محمد من راشد للأداء الحكومي المتميز منظومة ريادية ترسّخ النهج المستقبلي، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل العمل الحكومي في الإمارات إلى نموذج عالمي ملهم، يتبنى التميز ثقافة مستدامة في عمل الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز جودة الخدمات والأداء المتميز في مختلف المجالات.

وقد اعتمدت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، عددا من مجالات التركيز الرئيسية، شملت؛ القيادة وتحقيق الرؤية ويُعنى بتعزيز تبني مفاهيم التميز بما يسهم في تحقيق الرؤية، من خلال مجموعة من القدرات والنتائج ذات الأثر، ومحور القيمة المتميزة والخدمات ذات الأهمية والذي يركز على الخدمات ذات الأهمية، ومدى تبني الجهة مـــبـــــــادئ وعـــد حكـــومــــــة الإمـــارات لخـــدمــــات المســتقبل وخــــدمات 2.0، ومحور المشاريع الرئيسية والتحولية الذي يحدد أهم المشاريع من خلال تقييم إدارة المبادرات والمشاريع التحولية.

كما ركزت الجائزة على محور الأداء العام والتنافسية الذي يسلط الضوء على المخرجات الرئيسية لعمل الجهات، وأثرها على تنافسية الدولة وتحقيق مستهدفات التوجهات الوطنية في رؤية نحن الإمارات 2031.