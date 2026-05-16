أكبر شبكة سكة حديد في أمريكا الشمالية تغلق جراء إضراب العمال

أُغلقت أكبر شبكة سكة حديد في أمريكا الشمالية اليوم السبت، بعدما دخل العمال النقابيون في نيويورك سيتي في إضراب.

أوقفت شبكة سكة حديد لونج أيلاند التي تخدم الضواحي الشرقية للمدينة العمليات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بعدما أضربت خمس نقابات تمثل نحو نصف قوتها العاملة.

ويتفاوض الجانبان منذ شهور على عقد جديد، حتى أن الإدارة الأمريكية تدخلت في محاولة التوسط في اتفاق. ولكن سُمح للنقابات قانونيا بالإضراب اعتبارا من فجر السبت.

وقال كيفن سيكستون، نائب الرئيس الوطني لنقابة أخوة مهندسي القاطرات وعمال القطارات، إنه لم يتم تحديد موعد لإجراء مفاوضات جديدة.

وذكر جانو ليبر، رئيس هيئة النقل الحضري، أن الوكالة "قدمت للنقابة كل ما طلبته فيما يتعلق بالأجور" وأنه يبدو له أن النقابات كانت تنوي الإضراب على أي حال.

يشار إلى أن الإضراب هو الأول الذي يقوم به خط لونج أيلاند ريل رود منذ الإضراب الذي استمر يومين في 1994.