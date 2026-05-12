الكويت تحبط مخططاً إرهابياً للحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه استكمالاً لبيان وزارة الدفاع المؤرخ في الثالث من مايو الجاري بشأن إلقاء القبض على 4 متسللين حاولوا دخول الكويت بحراً، اعترفت مجموعة المتسللين إلى أراضي دولة الكويت أثناء التحقيق معهم من جهات الاختصاص بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المقبوض عليهم هم عقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي وعقيد بحري عبدالحميد دلالة كواكي ونقيب بحري أحمد حبيب غلام رضا ناد القندري وملازم أول بحري محمد حسين سهراپ فردوعي راد.

وأضافت أن هؤلاء اعترفوا بتكليفهم من قبل الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان في يوم الجمعة الموافق 1 مايو الجاري على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصاً لإتمام المهمة التي تشمل تنفيذ أعمال عدائية ضد دولة الكويت.

وأوضحت أنه باشتباكهم مع القوات المسلحة الكويتية الموجودة في جزيرة بوبيان وإطلاق النار عليها، فقد تسبب ذلك بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة أثناء تأديته للمهام المناطة به وبفرار 2 من عناصرها أثناء عملية اشتباك المجموعة مع القوات المسلحة الكويتية وهم نقيب بحري منصور قميري وعبدالهادي كاظم يلماسي «قائد المركب».

وأكدت «الداخلية» بهذا الصدد اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأطر المتبعة بهذا الشأن مشددة على جاهزية كل قطاعات الوزارة ومنتسبيها وبالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الأمنية ذات الصلة والقوات المسلحة الكويتية بهدف التصدي لكل المخططات والأعمال العدائية التي تستهدف أمن دولة الكويت واستقرارها.