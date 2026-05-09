شرطة دبي تنظم دورات تدريبية لنزلاء المؤسسات العقابية

نظمت إدارة تعليم وتدريب النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مجموعة من الدورات التدريبية للنزلاء والنزيلات، وذلك ضمن خطة البرامج السنوية للربع الثاني من العام الجاري.

وقال العميد صلاح بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة دبي، إن المؤسسات العقابية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها إدارة تعليم وتدريب النزلاء، مشيراً إلى أنها قامت بتنفيذ حزمة من البرامج التأهيلية بهدف تنمية وتأهيل قدرات النزلاء العلمية والمهنية في مختلف المجالات.

وأوضح العميد صلاح بوعصيبة، أن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تتكون من أربعة أقسام، وهي قسم البرامج التعليمية، وقسم البرامج الدينية، وقسم البرامج الرياضية، وقسم التدريب المهني، حيث يقوم قسم البرامج التعليمية بالإشراف على متابعة ومساعدة النزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم في جميع المراحل، ومساعدة النزلاء في مواصلة مشوارهم التعليمي، وتوفير المكان المناسب للدراسة في جميع المراحل والتخصصات، وتوفير الكتب والقرطاسية للطلبة المُلتحقين في الدراسة، ومحو الأمية العلمية والإلكترونية لدى النزلاء، وتطوير مهارات وهوايات النزلاء والعمل على استغلال قضاء فترة العقوبة، بما ينفع النزلاء ويُسلحهم بسلاح المعرفة والعلم.

وقال:" أما قسم البرامج الدينية فتنصب مهامه في نشر الوعي الديني والتثقيف بمتطلبات العقيدة الإسلامية، عن طريق المحاضرات والندوات والدورات وحلقات حفظ القرآن الكريم، ويهدف إلى تقوية ونشر الوازع الديني لدى النزلاء من المسلمين، وتشجيعهم على حفظ القرآن، وتوفير الكتب والقرطاسية للطلبة الملتحقين في الدورات، وتطوير مهارات النزلاء على إلقاء الخطب والمحاضرات والعمل على استثمار قضاء فترة العقوبة بما ينفع النزلاء".

وتابع:" أما قسم البرامج الرياضية فيهتم بجميع الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية للنزلاء، وتنظيم المسابقات الترفيهية في شتى المواضيع والمناسبات".

وأضاف:" وأما قسم التدريب المهني فيتولى تنظيم الدورات المهنية والحرفية المُختلفة، والعمل على توفير مهارات مهنية جديدة لدى النزلاء وتنمية مهاراتهم الشخصية، وإعادة تأهيل النزلاء من الناحية المهنية والحرفية في مختلف المجالات وتوفير مهن جديدة لهم، والمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة لهم وفق متطلبات سوق العمل، إضافة إلى مساعدة النزلاء في ملء الفراغ لديهم، واكتساب مهارات مهنية وحرفية جديدة ومفيدة، وتأهيلهم من الناحية المهنية والحرفية، وتشجيعهم على القيام بالأعمال الخاصة بهم بعد الإفراج عنهم".

من جانبه، قال المقدم محمد عبد الله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن الإدارة قامت بتنفيذ العديد من الدورات ضمن خطة التدريب للربع الثاني من العام الجاري، ومن ضمنها دورة الزراعة الذكية بمشاركة 35 نزيلاً، ودورة الرسم الحر بمشاركة 10 نزلاء، ودورة الرسم على القماش بمشاركة 8 نزيلات، ودورة زراعة الزهور الأساسية بمشاركة 21 نزيلة.