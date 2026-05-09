شرطة دبي تكرم 94 سائقاً في مبادرة "نجوم القيادة الآمنة"

شهد سعادة اللواء حارب بن محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، حفل تكريم الفائزين في مبادرة "نجوم القيادة الآمنة" في دورتها الثامنة، والتي تنظمها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالتعاون مع شركة جمعة الماجد، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والهادفة إلى تكريم السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية على مستوى شرطة دبي.

وحضر حفل التكريم الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والموظفين والشركاء في تنظيم مبادرة " نجوم القيادة الآمنة".

وقالت العميد سميرة عبد الله آل علي، مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في كلمتها الافتتاحية للحفل: خلف هذا التكريم قصة جهد طويل بدأت بتوجيه من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ولقد عملنا كفريق لتظهر هذه اللحظة بالشكل الذي يليق بكم، كل تفصيله هنا صُممت لتقول شيئاً واحداً "أنتم تستحقون هذا التقدير وأكثر."

وأكدت العميد سميرة آل علي، أن شرطة دبي سباقة في تبني المبادرات الاستراتيجية التي تعكس اهتمامها بالموظفين وتكريمهم وإعطاء الأولوية للمثاليين منهم، مُشيرة إلى أن هذا التكريم هو أحد أدوات القوة الناعمة الذي له نتائج عديدة على الموظف، من أهمها تعزيز الثقة بالنفس، والولاء والانتماء للوظيفة وزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً، بالإضافة إلى تعزيز شعور الموظف بالاستقرار والأمن وتقدير الذات واحترامه ورفع روحه المعنوية.

وأوضحت العميد سميرة أن سائقي القوة المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث ومخالفات مرورية، كان لهم الأثر الإيجابي والفعال في انخفاض الحوادث المرورية لمركبات في الأعوام السابقة بنسبة 28%، وذلك من خلال البرامج التوعوية والتدريبية للسائقين بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا، مما عزز تواجد دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ومدى جاهزية المركبات للخدمة.

ومن جانبه قال السيد سليمان الزبن رئيس شركة جمعة الماجد جينيسيس -الإمارات: يسرّنا أن نكون جزءاً من تكريم مبادرة "نجوم القيادة الآمنة" في دورتها الثامنة، هذا الحدث الذي يكرّم السائقين المتميّزين ممّن التزموا بأعلى معايير السلامة والمسؤولية على الطرق، وأسهموا في ترسيخ ثقافة القيادة الواعية والآمنة في المجتمع.

وأوضح الزين أن هذا التكريم يأتي امتدادًا لنهج شرطة دبي الريادي في تعزيز مفاهيم القيادة الآمنة ونشر الوعي المروري؛ وهو النهج الذي نعتز بدعمه من خلال شراكتنا المستمرة، ونفخر في جينيسيس شركة جمعة الماجد بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة الملهمة التي تجمع بين التقدير والابتكار والاستدامة، إذ نؤمن بأن السلامة تشكّل أساس كل رحلة ناجحة، سواء على الطريق أو في مسيرة التنمية والتقدّم.

في الختام، كرم سعادة اللواء الشامسي يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونائبه العميد نبيل عبد الله الرضا، والعميد سميرة عبد الله آل علي، مدير إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الفائزين في المبادرة من مختلف الفئات، والتي استهلها بتكريم 94 سائقاً مثالياً من مختلف القطاعات الشرطية، منهم 11 سائقاً في الفئة البرونزية، و11 سائقاً في الفئة الفضية، و24 سائقاً في الفئة الذهبية، و24 سائقاً في الفئة البلاتينية، و24 سائقاً في الفئة الماسية.

كما كرم اللواء الشامسي، الإدارات العامة في شرطة دبي الفائزة بمبادرة "نجوم القيادة الأمانة"، حيث فازت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بدرع الفئة الذهبية، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالفئة الفضية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالفئة البرونزية.

وعلى مستوى مراكز الشرطة، فاز مركز شرطة الرفاعة ضمن المجموعة "أ" بالفئة الذهبية، ومركز شرطة جبل علي بالفئة الفضية، ومركز شرطة الراشدية بالفئة البرونزية، فيما فازت المراكز المُصنفة ضمن المجموعة "ب" للمبادرة، في الفئة الذهبية، مركز شرطة الفقع، و بالفئة الفضية مركز شرطة حتا، بالفئة البرونزية مركز شرطة لهباب.

وخلال الحفل أيضاً، كرم سعادة اللواء حارب الشامسي، 3 موظفين في شرطة دبي ضمن فئة "اسطولنا أمانة" وهي فئة تُعنى بالنزول الميداني ومعاينة جاهزية أسطول القوة.

كما كرم اللواء الشامسي، أكثر المستخدمين لخدمة " I- serve" وهي خدمة السيارات التشاركية في شرطة دبي، والتي يمكن تشغيلها والتنقل فيها من خلال تطبيق ذكي، إلى جانب تكريم شركاء مبادرة نجوم القيادة الامنة، وهم شركة جمعة الماجد – جينيسيس، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

وفي ختام الحفل، أشاد اللواء الشامسي بالتزام السائقين بقواعد السير والمرور وحرصهم على تعزيز السلامة المرورية، مُشيراً إلى أن مبادرة "نجوم القيادة الآمنة" تساهم في خفض الحوادث المرورية عبر تعزيز الالتزام بقواعد السلامة العامة، وأنها تعكس حرص شرطة دبي الدائم على تكريم المتميزين في العمل بما يساهم في تعزيز مسيرة التميز والريادة.