الصين ودول الآسيان تطلق مشروعاً للتعاون في الوقاية من الكوارث

أطلقت الصين ودول رابطة الآسيان، مشروعاً للتعاون في تدبير الكوارث، وذلك من أجل تعزيز التنسيق الاقليمي في الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.

وقال الأمين العام للآسيان، كاو كيم هورن، إن اطلاق هذا المشروع يبدأ فصلا جديدا من الشراكة بين دول الرابطة والصين، يقوم على التعاون الملموس في مجال تدبير الكوارث، مشيرا إلى أن الجانبين أقاما على مر السنين علاقة قوية وحيوية.

من جهته قال السفير الصيني لدى دول الآسيان، وانغ تشينغ، إن بلاده قدمت مساعدات طارئة في مناسبات متعددة، ما يُظهر عمق روابط المساعدة المتبادلة بين الدول المجاورة، ويقدم مثالا يُحتذى به في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للانسانية.

ويهدف مشروع التعاون إلى تعزيز التنسيق الإقليمي في الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وذلك من خلال توفير التدريب اللازم للأفراد بدول الآسيان، ودعم قيادة الطوارئ وتقييم التقنيات والمعدات، فضلا عن تقاسم الخبرات والممارسات الصينية في مجال الانذار المبكر بالكوارث والاستجابة لها، وتعزيز التواصل التكنولوجي، وتكامل الموارد، والتعلم المتبادل.

ويصادف عام 2026 الذكرى السنوية الـ5 للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين ورابطة دول الآسيان التي تضم 11 دولة عضواً، هي إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وفيتنام، ولاوس، وميانمار، وكمبوديا، وتيمور الشرقية.