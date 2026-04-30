المستشفى الأمريكي دبي .. تقنية جديدة لجراحة الثدي دون ندوب

أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن تحقيق إنجاز طبي جديد في مجال الجراحة الروبوتية، عبر استخدام نظام «دافنشي إس بي» الجراحي لإجراء عمليات ترميم الثدي، في خطوة تعزز مكانته الريادية على مستوى المنطقة. وتتيح هذه التقنية المتطورة إجراء عمليات جراحية بالغة التعقيد من خلال شقوق صغيرة، دون ترك أي ندوب ظاهرة.

ويُعد نظام «دافنشي إس بي» الجراحي المنصة الوحيدة المعتمدة والمُرخّصة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء جراحات الثدي، وذلك في إطار التوجه العالمي نحو الجراحات الدقيقة طفيفة التوغل، التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى بعد علاج السرطان.

تقنية جراحية متطورة

ويُعد المستشفى الأمريكي دبي أول مستشفى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر هذه التقنية الجراحية المتطورة للمرضى. وقد أجرت الدكتورة ماريان الخطيب، استشارية جراحة الثدي التجميلية والترميمية ورئيسة مركز سرطان الثدي في المستشفى الأمريكي دبي، أول عملية جراحة ثدي بتقنية تقليل الندوب في المنطقة باستخدام نظام «دافنشي إس بي» الجراحي. وتتمتع الدكتورة ماريان الخطيب بخبرة واسعة في جراحة تجميل الثدي وإعادة ترميمه، مع التركيز على التقنيات الجراحية المبتكرة.

ويتميز نظام «دافنشي إس بي» الجراحي بمزايا عديدة مقارنة بجراحات الثدي التقليدية، التي غالباً ما تتطلب إجراء شقوقاً جراحية كبيرة تُخلّف ندوباً واضحة، حيث يعتمد على شقوق دقيقة للغاية تكاد لا تُرى بعد الجراحة. كما يعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، وأذرعاً روبوتية مزودة بأدوات جراحية دقيقة يتم إدخالها من خلال شق صغير، ما يمنح الجراح قدرة عالية على التحكم والدقة. كما تسهم هذه التقنية في الحفاظ على تدفق الدم الطبيعي إلى أنسجة الثدي، على خلاف الجراحات التقليدية التي قد تؤثر في الدورة الدموية.

وتحقق هذه الدقة الاستثنائية نتائج جراحية متميزة مع الحد الأدنى من الضرر للأنسجة، ما يضمن مظهراً تجميلياً ممتازاً دون التأثير على سلامة المريض. ويُعد نظام «دافنشي إس بي» مثالياً لإجراء عمليات استئصال الثدي مع الحفاظ حيث يتم إزالة الأنسجة المصابة مع الحفاظ على الجلد والشكل الطبيعي للثدي، مع إمكانية إعادة بناء الثدي خلال نفس العملية الجراحية باستخدام الحشوات أو موسعات الأنسجة.

تعزيز رضا المرضى

وتشمل أبرز الفوائد للمريضات اللاتي يخضعن لجراحة الثدي باستخدام نظام «دافنشي إس بي» الجراحي المتطور، تقليل الندوب إلى أدنى حد، وتخفيف الألم، وتسريع التعافي، والحفاظ على الإحساس بدرجة أكبر، إلى جانب تحقيق نتائج طبيعية تعزز رضا المرضى.

وأظهرت الدراسات السريرية الأولية حول فعالية نظام «دافنشي إس بي» الجراحي، انخفاض معدلات المضاعفات، وفعالية عالية في السيطرة على المرض، إلى جانب مستويات مرتفعة من رضا المرضى. ويتم اعتماد هذه التقنية فقط مع المرضى المؤهلين طبياً، بما يضمن أعلى معايير السلامة.

ويُقدّم مركز سرطان الثدي في المستشفى الأمريكي دبي خدمات متكاملة ومتقدمة تشمل أحدث أساليب علاج الأورام، إضافة إلى برامج التوعية والإرشاد وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية في رعاية مرضى السرطان.

أعلى معايير الرعاية الصحية

إضافة إلى ذلك، يُعدّ مركز التميز في الجراحة الروبوتية التابع للمستشفى الأمريكي دبي، أول منشأة صحية خاصة في المنطقة تحصل على اعتماد مؤسسة المراجعة الجراحية الأمريكية، ما يعكس التزام المستشفى بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، انطلاقاً من رسالته التي تُركّز على سلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج.

وقالت الدكتورة ماريان الخطيب، استشارية جراحة الثدي التجميلية والترميمية ورئيسة مركز سرطان الثدي في المستشفى الأمريكي دبي: "رسّخ المستشفى الأمريكي دبي مكانته كمؤسسة طبية رائدة في مجال الجراحة الروبوتية على مستوى الدولة والمنطقة منذ إدخال هذه التقنيات المتقدمة عام 2020، ونواصل اليوم ترسيخ هذا الدور القيادي عبر الاستثمار المستمر في الابتكار الطبي وتبني أحدث الحلول الجراحية المتطورة. وانطلاقاً من التزامنا بتقديم رعاية صحية ترتكز على التميز والدقة والإنسانية، تمثل جراحة الثدي دون ندوب نقلة نوعية في مسيرتنا نحو إعادة تعريف معايير الجراحة الترميمية والتجميلية، بما يحقق توازناً مثالياً بين الكفاءة العلاجية والنتائج التجميلية".

وأضافت الخطيب: "نؤمن بأن توظيف التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الخبرات الطبية المتخصصة، يتيح لنا تقديم خيارات علاجية أكثر أماناً ودقة وأقل تدخلاً، مع الحفاظ على جودة الحياة والراحة النفسية للمرضى. كما نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة من الرعاية الصحية تضع المريض في صميم أولوياتها، وتواكب أحدث الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج السريرية وتعزيز ثقة المرضى في الخدمات التي نقدمها".