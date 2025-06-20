بوتين: نطرح أفكاراً على إسرائيل وإيران ولا نسعى للوساطة





أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الجمعة" أنه اقترح مجرد "أفكار" للتسوية، في مسعى إلى التخفيف من أهمية وساطته في المواجهة العسكرية القائمة بين إسرائيل وإيران، حليفه الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقال بوتين في كلمة القاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبروغ الاقتصادي "لا نسعى مطلقا للتوسط، نحن نقترح أفكارا فقط".

وأضاف "إذا كانت هذه الأفكار جذابة للبلدين، فسنكون سعداء"، مؤكدا أن روسيا لديها "اتصالات" بهذا الشأن مع إسرائيل و"مع أصدقائنا الإيرانيين".

حافظت موسكو على علاقات جيدة مع إسرائيل لكن الهجوم الروسي في أوكرانيا وحرب إسرائيل في غزة أضعفا العلاقات بينهما.

وفي المقابل، اقتربت روسيا بشكل كبير من إيران. ووقع البلدان معاهدة شراكة استراتيجية شاملة في يناير، تهدف إلى تعزيز علاقاتهما.

في اليوم الأول للضربات الإسرائيلية على إيران الموافق 13 يونيو، اعرب بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن "استعداده لأداء دور وسيط بهدف تفادي تصعيد جديد في التوترات"، بحسب الكرملين.

لكن اقتراحه قوبل بتحفظ الاتحاد الأوروبي الذي رأى أن روسيا "لا يمكن أن تكون وسيطا موضوعيا".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البداية إنه "منفتح" على مثل هذا الاقتراح، لكنه غير موقفه لاحقا.

وصرح ترامب للصحافيين الأربعاء في البيت الابيض "لقد عرض القيام بوساطة، فطلبت منه أن يسدي لي خدمة ويقوم بوساطة لنفسه. فلنهتم أولا بواسطة من اجل روسيا"، واضاف مخاطبا بوتين "يمكنك ان تهتم بذلك (النزاع في الشرق الاوسط) لاحقا".