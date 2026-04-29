95 % من أوروبا تسجل درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال 2025

قال علماء من الاتحاد الأوروبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل المتوسط خلال عام 2025، وهو العام الذي حطم الأرقام القياسية في حرائق الغابات ودرجات حرارة البحر وموجات الحرارة مع تفاقم تغير المناخ.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج خدمة كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ والتابع للاتحاد ​الأوروبي في تقريرهما السنوي عن المناخ في أوروبا، أن 95 % على الأقل من القارة شهد درجات حرارة أعلى من المتوسط، بينما التهمت حرائق الغابات أكثر من مليون هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من قبرص وأكبر إجمالي سنوي مسجل.

وأضاف التقرير أن أكثر من نصف أوروبا تعرضت لظروف الجفاف ⁠في مايو 2025، وكان العام إجمالا من بين أكثر ثلاثة أعوام جفافا من حيث رطوبة ⁠التربة منذ عام 1992، إذ يفرض المناخ الدافئ ظروفا أكثر قسوة على المزارعين، وسجلت درجة حرارة سطح البحر في أوروبا بشكل عام أعلى مستوى سنوي ⁠لها، وعانى 86 % من المنطقة من موجات حر بحرية ⁠قوية.

وأشار التقرير إلى أن النرويج والسويد وفنلندا، ⁠الواقعة في المنطقة شبه القطبية الشمالية، شهدت أشد موجة حرارة مسجلة في تاريخها خلال يوليو الماضي، واستمرت ثلاثة أسابيع متتالية، وتجاوزت درجات الحرارة ​داخل الدائرة القطبية الشمالية 30 درجة مئوية، وسجلت أيسلندا ثاني ⁠أكبر فقد للجليد خلال عام 2025 منذ بدء تسجيل البيانات.