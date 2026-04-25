البحرين تشيد بدور الإمارات الإنساني في عملية الفارس الشهم 3 لدعم غزة

أشاد سعادة المهندس إبراهيم علي دلهان الدوسري، القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين الشقيقة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن عملية “الفارس الشهم 3”، لمساعدة أهالي غزة وبالدور الإنساني المتكامل الذي يقوم به فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش.

وأكد سعادته أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين وعملية “الفارس الشهم 3” في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر عملية “الفارس الشهم 3” في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية اطلع خلالها على سير الأعمال والجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما اطلع خلال الزيارة على مختلف نواحي العملية في العريش، حيث زار المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، ووتعرف على آلية استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها ضمن القوافل الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة.

واستمع إلى شرح حول جهود فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، وما يقوم به من عمل متواصل لضمان وصول المساعدات وفق الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وشملت الزيارة محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية، حيث تعرف سعادته على سير عملها ودورها في دعم قطاع المياه وتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، ضمن الجهود الإنسانية المتكاملة التي تنفذها دولة الإمارات للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

كما زار القائم بأعمال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية، المستشفى الإماراتي العائم في العريش، واطلع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، والتقى الطاقم الطبي والإداري الإماراتي، وعدداً من المرضى والمرافقين، حيث استمع إلى شرح حول طبيعة الخدمات الصحية المقدمة وآلية استقبال الحالات ومتابعتها.

وقال سعادته في ختام الزيارة: نعتز في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون القائم مع عملية “الفارس الشهم 3”، والذي أسهم في إيصال مساعدات مملكة البحرين إلى الأشقاء في قطاع غزة، في إطار من التنسيق الأخوي والعمل الإنساني المشترك، بما يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإنساني بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وتجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وحرصهما المشترك على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.