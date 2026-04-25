البحرين تستنكر بشدة الهجوم على مراكز حدودية في الكويت

وام

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الآثم الذي استهدف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية في دولة الكويت باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق باعتباره تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم، تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وشددت على ضرورة اتخاذ العراق الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال العدوانية وضمان عدم تكرارها وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات الإرهابية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.