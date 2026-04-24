سوريا: القبض على أمجد يوسف المتهم بارتكاب "مجزرة حي التضامن" في دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إلقاء القبض على المتهم بـارتكاب "مجزرة التضامن" التي وقعت في العاصمة دمشق عام 2013.

وقالت الداخلية السورية في بيان لها اليوم الجمعة، "في عملية أمنية محكمة نفذتها وزارة الداخلية، أُلقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء".

وأكد بيان الداخلية أن العملية "استمرت فيها عمليات الرصد والتتبع لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب بريف حماة، ضمن متابعة دقيقة ومستمرة، وإن وزارة الداخلية تستمر في ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة".

وقال وزير الداخلية أنس خطاب في تغريدة على منصة "إكس" "المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".

وأحيا السوريون قبل أيام الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة التضامن، التي راح ضحيتها -بحسب توثيق مصادر حقوقية سورية- أكثر من 40 شخصاً، تم تجميعهم في حفرة وحرق بعضهم أحياء، وقام أمجد يوسف بتصوير الحفرة التي يتم رمي المعتقلين فيها ومن ثم إشعال النار بهم.

وبعد سقوط نظام الأسد، أدلى العشرات من ذوي ضحايا المجزرة بإفادات بأنهم شاهدوا عناصر الأمن السوري الذين يقودهم أمجد يوسف يقومون بتجميع المدنيين من أبناء حي التضامن والأحياء الأخرى، واقتيادهم باتجاه الحفرة التي ظهرت في الصور التي بثها عناصر النظام.