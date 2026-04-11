ألغام "تائهة" تعرقل فتح "هرمز".. وإيران عاجزة عن تحديد مواقعها

قال مسؤولون أمريكيون إن إيران غير قادرة على فتح مضيق هرمز أمام مزيد من حركة الملاحة، بسبب عدم تمكنها من تحديد موقع الألغام التي زرعتها في الممر المائي، إضافة إلى افتقارها للقدرة على إزالتها.

وحسبما كشف المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يُعد هذا التطور أحد الأسباب التي تحول بزيادة مرور السفن عبر المضيق، كما أنه قد يشكل عاملاً معقداً مع توجه المفاوضين الإيرانيين ووفد أمريكي بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس إلى باكستان لعقد محادثات سلام اليوم.

ووفقاً للمسؤولين، استخدمت إيران قوارب صغيرة لزرع الألغام في المضيق الشهر الماضي، بعد وقت قصير من بدء الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد أدت هذه الألغام، إلى جانب تهديدات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، إلى تعطيل حركة ناقلات النفط والسفن الأخرى عبر المضيق، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح المسؤولون أن إيران زرعت الألغام بطريقة عشوائية، ومن غير المؤكد أنها وثّقت مواقع جميع الألغام، كما أن بعضها قد يكون قد تحرك أو انجرف.

وأشاروا إلى أن إزالة الألغام البحرية عملية أصعب بكثير من زرعها، وأن الجيش الأمريكي لا يمتلك قدرات واسعة لإزالة الألغام، ويعتمد على سفن قتالية ساحلية مزودة بقدرات كاسحة للألغام، فيما لا تمتلك إيران بدورها القدرة على إزالة الألغام بسرعة، حتى تلك التي زرعتها.

وكان ترامب قد قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي، تعليقاً على وقف مؤقت للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، إن استمرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مرهون بفتح كامل وفوري وآمن لمضيق هرمز.