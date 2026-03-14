تعزيز سلاسل الإمداد لضمان تدفق الفواكه والخضراوات إلى أسواق الإمارات

أعلنت مجموعة «إن آر تي سي»، التابعة لشركة غذاء القابضة، إحدى شركات الشركة العالمية القابضة، عن توسيع مصادر التوريد وتعزيز خدماتها اللوجستية العالمية لضمان استمرار تدفق الفاكهة والخضراوات الطازجة إلى أسواق دولة الإمارات، في ظل الضغوط التي تواجه طرق الشحن والممرات اللوجستية الإقليمية نتيجة التطورات الجيوسياسية.

وأوضحت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية في الدولة، حيث قامت بتفعيل شبكة مورديها الدوليين وبنيتها اللوجستية المتكاملة لضمان استمرار وصول المنتجات الطازجة إلى السوق المحلي دون انقطاع، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم منظومة الأمن الغذائي.

وقال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي»، إن ضمان استمرارية توافر الفواكه والخضراوات عبر قنوات البيع بالتجزئة والجملة وقطاع خدمات الطعام يمثل أولوية قصوى للمجموعة. وأضاف أن فرق العمل تتحرك بشكل استباقي لتأمين الإمدادات من مصادرها التقليدية والبديلة، بما يضمن استقرار السوق وتوافر المنتجات للمستهلكين والشركات في مختلف أنحاء الدولة.

ومع ظهور مؤشرات على اضطرابات في خطوط النقل الإقليمية، فعّلت الشركة خطة تشغيلية شاملة تضمنت تنويع مصادر التوريد، وتعزيز مرونة التخطيط اللوجستي، وتسريع عمليات المشتريات. كما أعادت توجيه الشحنات عبر موانئ وممرات بديلة، ورفعت حجم الواردات بنحو 50 بالمئة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وخلال الأسبوع الماضي، نقلت الشركة نحو 3000 طن من المنتجات الطازجة عبر الممرات البرية من الأردن وتركيا وسوريا ومصر، مستفيدة من شبكة نقل متعددة الوسائط. كما اعتمدت على الشحن الجوي عبر شركتي طيران الإمارات والاتحاد للطيران لنقل نحو 500 طن من المنتجات التي تتطلب سرعة في التوصيل.

وفي الوقت نفسه، جرى توجيه شحنات بحرية تقدر بنحو 1200 طن عبر ميناء خورفكان وميناء الفجيرة بالتنسيق مع موانئ أبوظبي ودي بي ورلد، فيما تتجه شحنات إضافية تزن نحو 17 ألف طن إلى الدولة، ومن المتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة.

وبمجرد وصول هذه الشحنات، يتم توزيعها عبر شبكة التبريد التابعة للشركة إلى محلات السوبرماركت وأسواق الجملة وقطاع الضيافة وشركات خدمات الطعام في مختلف أنحاء الإمارات.

وأشار الرفاعي إلى أهمية الاستهلاك المسؤول في الفترات التي تتعرض فيها سلاسل الإمداد العالمية لضغوط، داعياً المستهلكين إلى تجنب هدر الغذاء، وتقدير قيمة المنتجات التي تصل إلى الأسواق، مؤكداً أن مهمة الشركة تتمثل في ضمان وصول المنتجات الطازجة إلى السوق الإماراتي بانتظام وكفاءة مهما كانت التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.