مجمع القرآن الكريم صرح علمي حضاري يعكس رؤية إماراتية رائدة

الشارقة - مريم العلي

أشاد أبو بكر جيلاني شيخ، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في جمهورية الصومال الفيدرالية، بالرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم مجمع القرآن الكريم، وقيادته نحو الريادة العالمية في خدمة القرآن الكريم وعلومه، واصفاً المجمع بأنه نموذج فريد يجسد الإرث المعرفي والحضاري الإسلامي. جاء ذلك خلال زيارته لمجمع القرآن الكريم في الشارقة، برفقة إبراهيم آدم إبراهيم، المدير العام للوزارة، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالله خلف الحوسني، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم، وعدد من مديري الإدارات. ورحب الدكتور الحوسني بالوفد الزائر، مقدماً عرضاً شاملاً عن الدور الريادي للمجمع في تعزيز الثقافة الإسلامية وخدمة القرآن الكريم، من خلال المبادرات المتنوعة، أبرزها «مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية» التي تتيح الحصول على الإجازات القرآنية بالروايات المختلفة بسهولة، إلى جانب الدراسات البحثية، المتاحف القرآنية، والمؤتمرات والندوات المتخصصة في علوم القرآن الكريم وبلاغته.