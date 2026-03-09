التلفزيون الإيراني: تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى خلفا لوالده

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، قد تم اختياره ليكون خليفة له في منصب المرشد الأعلى لإيران.

وأعلن مجلس خبراء القيادة في إيران انتخاب مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى جديدا للجمهورية الإسلامية، خلفا لوالده علي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير.

ووفقاً لتلفزيون الإيراني أعلن المجلس المؤلف من 88 عضوا في بيان "تمّ في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناءً على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين مجتبى الحسيني الخامنئي... القائد الثالث" للجمهورية الإسلامية منذ إنشائها عام 1979.