اشتباكات بين إسرائيل و"حزب الله" على الحدود السورية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية السبت بأن جنودا إسرائيليين حاولوا القيام بعملية إنزال على طول الحدود اللبنانية السورية فيما قال "حزب الله" إن مقاتليه اشتبكوا معهم.

وذكرت الوكالة نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على منطقة النبي شيت أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي شنّ العديد من الضربات وأرسل قوات برية إلى لبنان منذ أطلق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل الاثنين دعماً لإيران.

وإذا تأكدت صحة تلك التقارير، فهذه الحادثة ستكون أعمق توغل للقوات الإسرائيلية داخل لبنان منذ خطفت قوات في وحدة خاصة عماد أمهز الذي قالت إسرائيل إنه عنصر في حزب الله، من مدينة البترون الشمالية في نوفمبر 2024.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "اشتباكات تدور على مرتفعات السلسلة الشرقية، على الحدود اللبنانية-السورية، لجهة محور منطقة النبي شيت-حام، لصد محاولات إنزال إسرائيلية" وهي منطقة يملك فيها "حزب الله" وجودا كبيرا.

وذكرت تقارير غير رسمية أن اشتباكات مباشرة وقعت في بلدة النبي شيت رافقها شن القوات الإسرائيل عشرات الغارات بالطيران الحربيّ والمروحيّ.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي موجات من إطلاق النار في الهواء.

بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، كانت مدينة النبي شيت هدفا لما لا يقل عن 13 غارة جوية إسرائيلية الجمعة، في حين أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل تسعة أشخاص على الأقل.