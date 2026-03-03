بث مباشر.. حكومة دولة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة





تعقد حكومة دولة الإمارات إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن طيار عبد الناصر الحميدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وتمتلك قدرات ومنظومات دفاعية وتسليحية متقدمة، تشمل الصناعات الوطنية، بما يمكّنها من الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها، مهما طال أمد التصعيد في المنطقة.

وأوضح، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات، أن الدولة تمتلك منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، توفر تغطية شاملة للمجال الجوي.

وكشف الحميدي أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداء الإيراني مع 186 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخًا، فيما سقط 13 صاروخًا في مياه البحر، وسقط صاروخ واحد داخل أراضي الدولة.

وأشار إلى أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، وتصدي المقاتلات الإماراتية للطائرات المسيّرة والجوالة.

وبيّن أن هذه الإحصاءات تعكس الجاهزية الكاملة والخطط الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المعنية، ما أسهم في التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف أنواع التهديدات.

وأكد أن تناثر الشظايا عند اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة يُعد أمرًا معروفًا عسكريًا، موضحًا أن الإصابات والأضرار البسيطة المسجلة لم تكن نتيجة إصابات مباشرة لأهداف داخل الدولة.

وشدد على أن منظومات الدفاع الجوي نجحت، وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإجراءات السلامة العملياتية، في التعامل مع الأهداف المعادية في الوقت المناسب، مما قلّص حجم الأضرار ومنع وقوع خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن القوات المسلحة ترصد على مدار الساعة أي تطورات ميدانية قد تمس أمن الدولة أو أجواءها أو مياهها الإقليمية أو أراضيها، مشيرًا إلى أنها باشرت اتخاذ إجراءات عملياتية فاعلة ومدروسة، شملت تعزيز الانتشار الدفاعي، ورفع درجات الاستعداد القتالي، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار المبكر، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية لحماية الوطن وصون سيادته.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس، مشددة على أن موقف الدولة إزاء التطورات الأخيرة يستند إلى مبادئ واضحة وثابتة.

وأوضحت أن الإمارات، إلى جانب بقية دول الخليج، بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لتلافي المواجهة العسكرية ومنع التصعيد، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن أمن دول الخليج كلٌّ لا يتجزأ.

وأضافت الهاشمي أن إيران شنت اعتداءاتها دون أخذ موقف دولة الإمارات بعين الاعتبار، مؤكدة أن الدولة اتخذت خطوات بإغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها، في إطار الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية مصالحها وأمنها.

وشددت على أن رسالة الإمارات واضحة، وهي أن الهجمات الإيرانية غير مبررة وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت أنه رغم جسامة الأحداث، يبقى موقف دولة الإمارات متزنًا، ويستند إلى الحكمة وضبط النفس، مع الحرص على حماية أمنها الوطني وصون استقرار المنطقة.

