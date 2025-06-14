إسرائيل: نتمتع بحرية حركة في الأجواء الإيرانية وطهران لم تعد محصنة





أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن حملته الجوية المتواصلة سمحت له بتحقيق "حرية الحركة في الأجواء" من غرب إيران وصولا إلى طهران، حيث شنّت سبعون طائرة حربية ضربات خلال الليل.

وقال الناطق باسم الجيش إيفي ديفرين "أقمنا منطقة نحظى بها بحرية الحركة في الأجواء من غرب إيران وصولا إلى طهران.. لم تعد طهران بمأمن" مضيفا أن سلاح الجو "شن ضربات واسعة شاركت فيها أكثر من 70 طائرة مقاتلة على أهداف في طهران".

وقال الجيش في بيان له: "خلقنا حرية عمل جوية في طهران"، مشيراً إلى أن نحو 70 مقاتلة إسرائيلية تقوم حالياً بعمليات جوية مكثفة تمتد من غرب إيران حتى طهران، بهدف إرساء ما وصفه بـ"حرية العمليات الجوية".

وأضاف البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات على مواقع عدة في إيران، لافتاً إلى أن العشرات من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية قد تم استهدافها وتدميرها خلال الساعات الأخيرة.

وفي سياق متصل، دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين إلى الامتناع عن نشر صور الاستهدافات الإيرانية في الداخل إسرائيلي، كما اعترف الجيش بأن الموجات الصاروخية الإيرانية التي أطلقت في وقت سابق تسببت في أضرار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة أو حجم هذه الأضرار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقع أصفهان النووي حيث يتم تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن العاصمة الإيرانية طهران لم تعد محصنة.