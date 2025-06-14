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اخبار

الدفاع المدني بدبي ينجح بإخلاء 3820 شخصاً من برج سكني بعد اندلاع حريق

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البيان

نجحت فرق الدفاع المدني بدبي في إخلاء آلاف المقيمين ببرج سكني من 67 طابقاً بالكامل بمنطقة مرسى دبي بعد اندلاع حريق فيه بساعة متأخرة من ليلة أمس، دون تسجيل أي إصابات.

وبذلت فرق الدفاع المدني جهودا جبارة لإخلاء 3820 شخصاً من 764 شقة ضمن المبنى، وتأمين سلامتهم بدون إصابات ليتم سريعاً تنفيذ الإجراءات العاجلة لتطويق الحريق والسيطرة عليه مع منح صحة وسلامة السكان أولوية قصوى منذ اللحظات الأولى.

وتواجدت فرق الإسعاف والكوادر الطبية في موقع الحريق لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي والنفسي لجميع سكان المبنى الذين تم إخلاؤهم من المبنى بسلام.