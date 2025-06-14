الدفاع المدني بدبي ينجح بإخلاء 3820 شخصاً من برج سكني بعد اندلاع حريق

نجحت فرق الدفاع المدني بدبي في إخلاء آلاف المقيمين ببرج سكني من 67 طابقاً بالكامل بمنطقة مرسى دبي بعد اندلاع حريق فيه بساعة متأخرة من ليلة أمس، دون تسجيل أي إصابات.

وبذلت فرق الدفاع المدني جهودا جبارة لإخلاء 3820 شخصاً من 764 شقة ضمن المبنى، وتأمين سلامتهم بدون إصابات ليتم سريعاً تنفيذ الإجراءات العاجلة لتطويق الحريق والسيطرة عليه مع منح صحة وسلامة السكان أولوية قصوى منذ اللحظات الأولى.

وتواجدت فرق الإسعاف والكوادر الطبية في موقع الحريق لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي والنفسي لجميع سكان المبنى الذين تم إخلاؤهم من المبنى بسلام.