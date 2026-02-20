ريم الهاشمي: تقديم الإمارات 1.2 مليار دولار لغزة يؤكد التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في مقابلة مع المذيع "بريت باير" على قناة "فوكس نيوز"، مواصلة دولة الإمارات التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والاستجابة للتحديات الإنسانية.

وأشارت معاليها إلى إعلان الدولة عن تقديم 1.2 مليار دولار أمريكي إضافية لدعم غزة، وذلك خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي عُقد في العاصمة واشنطن، بما يجسّد عمق هذا الالتزام الراسخ.

وأضافت "تسهم دولة الإمارات اليوم بأكثر من نصف المساعدات الإنسانية المقدّمة إلى قطاع غزة، ما يؤكد دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني الشقيق".

كما شددت معاليها أن مواصلة خفض التصعيد وتعزيز الحوار وتفعيل المسارات الدبلوماسية تمثل السبيل الوحيد لاحتواء التوترات وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.