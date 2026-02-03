إيران تطلب نقل محادثات الجمعة من إسطنبول إلى عُمان وحصرها بـ "النووي"

ذكرت مصادر دبلوماسية أنّ إيران طلبت تغيير مكان المحادثات المقررة يوم الجمعة 6 فبراير مع الولايات المتحدة، بحيث تُنقل من إسطنبول إلى سلطنة عُمان، في وقت تسعى فيه طهران أيضاً إلى إعادة ضبط شكل اللقاءات ونطاقها، عبر حصرها في الملف النووي وتقليص مشاركة أطراف إقليمية كانت مطروحة بصفة مراقب.

وبحسب ما نقله موقع «أكسيوس»، فإن طهران أبلغت عبر قنوات التواصل أنها تفضّل أن تُعقد المحادثات في عُمان بدل إسطنبول، وأن تكون بصيغة ثنائية مباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي موازاة ذلك، أفاد مسؤول إقليمي تحدّث لرويترز بأن المداولات التي يجري التحضير لها هذا الأسبوع تهدف أساساً إلى تفادي أي صدام وخفض التوتر، مع الإشارة إلى أنّ الاجتماع الرئيسي ما يزال مقرراً يوم الجمعة.

وتزامناً مع هذا الحراك، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة اتصالات مع نظرائه في المنطقة، شملت تركيا وعُمان وقطر والكويت، في إطار مشاورات تتصل بترتيبات المحادثات ومساعي التهدئة الإقليمية.

وأشارت رويترز إلى أن ترتيبات محادثات إسطنبول كانت تتضمن حضوراً أو مشاركةً لدول إقليمية على مستوى وزراء الخارجية، مع بقاء صيغة الاجتماعات النهائية غير محسومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تحضيرات لعقد لقاء بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني، في إطار محاولة لفتح مسار دبلوماسي يخفف مخاطر التصعيد في المنطقة.