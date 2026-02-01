محمد بن راشد: الإمارات ستبقى ملتقى العقول ووجهة لكل من يحوّل المستحيل إلى واقع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإمارات ستبقى ملتقى العقول، وحاضنة الأفكار الجريئة، ووجهة لكل من يحوّل الطموح إلى إنجاز، والمستحيل إلى واقع.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حضرت وأخي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله افتتاح "القمة العالمية للعلماء" والتي يشارك بها أكثر من 100 عالم وحائز على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة وقيادات المؤسسات البحثية.. نقاشات وحوارات علمية ومجتمعية وإنسانية تجمعها القمة لتؤكد أن ازدهار الحضارات يبدأ من تقدير العلم وتمكين أهله.. ستبقى الإمارات ملتقى العقول، وحاضنة الأفكار الجريئة، ووجهة لكل من يحوّل الطموح إلى إنجاز، والمستحيل إلى واقع.